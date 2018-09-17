وسط أزمة ورق حادة.. صحف إيرانية تحتضر وتوجهات للتحول إلى “الإلكتروني”

حذَّر رئيس مجلس الصحافة الإيرانية، محمد تقي روغني، الاثنين، من أن بعض الصحف في البلاد تواجه “أزمة شديدة” في توفير الورق تهدّد بإغلاق بعضها، أو تحوّلها إلى الفضاء الإلكتروني، أو تقليل عدد صفحاتها المطبوعة.

وقال روغني في حديث لوكالة أنباء “مهر” الحكوميّة، إنه “وجَّه كتابًا إلى رؤساء تحرير الصحف الورقية في البلاد، طالب فيه بضرورة تقليل عدد الصفحات المطبوعة بسبب أزمة ارتفاع تكلفة إصدار الصحف الورقية”، لافتًا إلى أن “الزيادة الحادّة في أسعار الورق والانخفاض الكبير في الإعلانات، من المشاكل الرئيسة التي تواجه الصحافة الإيرانية”.

ونفى روغني أن تكون هناك نيَّة لدى صحيفة “إيران” الحكوميّة، للإغلاق والتحوّل نحو إنشاء قناة تلفزيونية، قائلًا: “ليس هناك خطط بهذا الصدد، لكنَّه سيتم الحد من عدد الصفحات الورقيّة المطبوعة في الصحيفة”.

وأضاف أنه “على الصحف الإيرانية -من أجل التغلب على هذا الوضع- استبدال النسخة المطبوعة بنسخ إلكترونية وفق نظام الاشتراكات المالي”.

وارتفعت أسعار الصحف في إيران بنسبة 120% خلال الشهر الماضي. ويقول أصحابها إن “أزمة الورق قد تشكل ضربة قاضية لها في ظل معاناتها المالية”.

وتتهم الصحف التابعة للتيار المتشدد في إيران، حكومة الرئيس حسن روحاني، بافتعال الأزمة الورقية، واحتكار سوق الورق، للضغط على الصحافة، لتخفيف حدة انتقادات الحكومة جرّاء الأزمة الاقتصادية.