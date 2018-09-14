ترامب يريد فرض رسوم على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه بالمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار، بحسب ما قالت بلومبرج اليوم الجمعة في تقرير لها.

وجاء قرار ترامب على الرغم من مساعي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لاستئناف المحادثات مع الصين بشأن تسوية الحرب التجارية.

وأثّر التقرير بشكل فوري على الأسواق المالية، حيث قاد الأسهم الأمريكية للانخفاض، وغذّى انخفاضات في تداول اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ومكاسب لمؤشر الدولار ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتراجع.

وتأتي الخطوة بعد أسبوع من طرح ترامب احتمال فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 200 مليار دولار وتهديده أيضًا بفرض رسوم على سلع بقيمة 267 مليار دولار، وفرضه بالفعل رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.

واستوردت الولايات المتحدة سلعًا من الصين بقيمة 505 مليارات دولار العام الماضي، لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو/ تموز زادت 9% تقريبًا بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017 وفقًا لبيانات أمريكية.