محمد عبده ينعش سوق الكاسيت فى القاهرة

إرم ـ (خاص) أحمد السماحي

طرحت الشركة المنتجة لألبومات فنان العرب محمد عبده الإثنين فى القاهرة ألبومه الجديد "بعلن عليها الحب"، الذي حقق فور طرحه مبيعات ــ وعلى حد رأي أصحاب محلات الكاسيت ــ جيدة جدا فى أول يوم طرحه.

ومن المنتظر أن يحقق مبيعات وانتعاشة جيدة خلال الموسم الصيفي الجاري، وهذا ليس غريبا على الفنان العربي الكبير صاحب الرصيد الجماهيري الضخم، وأجمل الأغنيات الخليجية.

يأتي الألبوم الجديد بعد حوالي أربع سنوات من الغياب عن سوق الكاسيت بعد آخر ألبوماته "وحدك" الذي طرح عام 2009.

ويتضمن الألبوم تسع أغنيات كلها من تلحين الموسيقار "طلال"، وتوزيع أمير عبد المجيد، محمد عبد الحميد، عمرو عبد العزيز، أحمد عبد الجواد، والأغنيات هي "بعلن عليها الحب" للشاعر الراحل فائق عبد الجليل، و"كلام الحب" مع الشاعر الكبير إبراهيم خفاجي، و"وحده بوحده" و"أموت وأعرف" للشاعر الشاب خالد المريخي، و"حاولت" و"حس طار" للشاعر مبارك الحديبي، و"نجم عالي" للشاعرأحمد علوي، و"شقائق النعمان" لطارش قطن، و"شكينا لك" للشاعر سعد الحميد.