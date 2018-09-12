مسؤول إيراني: المجاعة ستصيبنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، في العاصمة الإيرانية طهران، مسعود خوانساري، الأربعاء، من استمرار الوضع الاقتصادي الحالي في بلاده، مؤكدًا أن “البلاد ستصاب بالقحط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وقال خوانساري لصحيفة “الوطن اليوم” الإيرانية، إذا “استمر الوضع الاقتصادي على هذا الحال، ستكون لدينا مجاعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأضاف:”هناك 139 ألف حاوية في موانئ البلاد تضم 7 ملايين طن من السلع، منها 2.5 مليون طن هي السلع الأساسية، لم يتم بعد المساح لها من هيئة الجمارك”.

وأشار إلى أن “هناك كميات كبيرة متبقية من البضائع المستوردة في الجمارك، قائلًا:”في هذا العام، اضطرت السلطات الجمركية لإصدار تعليمات جديدة والتي بلغ عددها حوالي 160 وحدة تعليمية”، مبينًا أنه “وفقًا لذلك، فإن المنتجين والتجار في حالة ارتباك، وقد تم خلق عدم ثقة فيما بينهم فيما يتعلق بقرارات الحكومة”.

وتابع أنه “في الأسبوع الماضي، حضر أكثر من 200 ناشط اقتصادي إلى غرفة التجارة في طهران واعترضوا على أن البنك المركزي، بعد تعهده بصرف سعر الصرف للمستوردين بالقيمة التي حددتها الحكومة في أبريل/ نيسان الماضي”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للمستوردين بصرف الدولار بالقيمة المناسبة رغم مرور عدة أشهر يشكل خطرًا على الاقتصاد الإيراني، منوهًا إلى أن “بعض المواد الموجودة حاليًا في الجمارك قد تم تسجيلها منذ العام الماضي ولا يسمح بخروجها هذا العام بسبب حظر استيراد بعض السلع منها”.

ولفت مسعود خوانساري إلى أن “تكلفة التخزين أصبحت مكلفة للتجار والمستوردين بسبب التغييرات في المبادئ التوجيهية للحكومة، وأن المنتجين لديهم مشاكل أدت إلى إغلاق ووقف نشاط مصنع تلو الآخر، وإذا استمر الوضع الاقتصادي بهذا الشكل، فخلال الأشهر الثلاثة القادمة، ستكون لدينا مجاعة”.