سيارات “تسلا” معرضة للاختراق والسرقة في ثانيتين

طورت شركة “تسلا” برمجيات سياراتها الأسبوع الماضي، بعد أن كشف باحثو جامعة “كيو ليوفن” البلجيكية طريقة لاختراق نظامها الأمني خلال ثانيتين.

تمكن الفريق من اختراق المنظومة الأمنية الخاصة بالسيارة، وسرقتها ببساطة عن طريق استنساخ المفتاح الإلكتروني، ما سمح لهم بتشغيل المحرك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نجح الباحثون في اختراق سيارات تسلا من طراز “S” التي تم شحنها قبل يونيو، ما دفع تسلا إلى تحديث النظام لتشفير باقي سيارات الشركة وحمايتها من الاختراق.

وأوضحت الشركة أن تحديث النظام الجديد أضاف إمكانية وضع رقم تعريف شخصي “PIN” قبل تشغيل السيارة، الأمر الذي من شأنه حماية السيارة من الاختراق والسرقة، ونصحت مستخدميها باستغلال تلك الخاصية الأمنية الجديدة لتأمين سياراتهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سيارة ذكية لاختراق، إذ عانت شركة فولكس فاغن الألمانية من ثغرة في برمجيات مفتاح السيارة، ما سمح للقراصنة بالتحكم وسرقة السيارات.

وقد أشار الخبراء السيبرانيون إلى أن أفضل طريقة لمكافحة هذه الاختراقات، هي ما فعلته تسلا بالتحديث الأمني الأخير، اذ قامت بتشفير المفتاح بشكل معقد لحمايته من الاختراق.