الأهلي بطلاً لكأس رئيس الإمارات

دبي - سجل الأهلي هدفا قبل النهاية ليحسم لصالحه مباراة متقلبة بالفوز 4-3 على غريمه التقليدي الشباب ليتوج بطلا لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم الثلاثاء.

واللقب هو الثامن للأهلي في المسابقة ليعادل الرقم القياسي الذي حمله الشارقة.

وأمام جمهور متحمس في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي سجل عدنان حسين والبرازيلي غرافيتي هدفين متتاليين للأهلي وصيف بطل الدوري في أول ربع ساعة لكن الشباب تعادل بهدفي البرازيلي إدغار في الدقيقتين 33 و49.

وأضاف التشيلي لويس خيمينيز هدفا ثالثا للأهلي في الدقيقة 55 لكن سياو تعادل للشباب من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية.

وحسم إسماعيل الحمادي لاعب منتخب الإمارات اللقب لصالح الأهلي بهدف الفوز في الدقيقة 85.

واحتفل لاعبو الأهلي في أرض الملعب بالرقص وتحية الجمهور بعدما حافظ الفريق المنتمي لدبي على سجله المثالي بثمانية انتصارات في ثماني مشاركات في المباراة النهائية للكأس.

وتسلم لاعبو الاهلي كأس البطولة والميداليات الذهبية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وبدأ الأهلي المباراة بقوة ولم تمر سوى ست دقائق حتى انفرد حسين بحارس الشباب سالم عبد الله ليفتتح التسجيل بطريقة سهلة.

وأضاف غرافيتي الذي اختير كأفضل لاعب في دوري المحترفين الإماراتي هذا الموسم الهدف الثاني في الدقيقة 15 حين وصلته تمريرة من عامر مبارك.

وأشرك البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الشباب محمد مرزوق بدلا من وليد عباس في الدقيقة 19 لكن الأهلي واصل تفوقه وكاد الحمادي يضيف هدفا ثالثا لكن تسديدته لم تجد طريقها للشباك.

وقلص الشباب الفارق في الدقيقة 33 عبر إدغار الذي ارتقى برأسه ليحول ركلة ركنية إلى المرمى.

وتعادل الشباب سريعا في بداية الشوط الثاني حين مرر البرازيلي لويس هنريكي الكرة إلى إدغار فضاعف غلته الشخصية في مرمى الحارس ماجد ناصر.

وفي الدقيقة 53 أهدر الأهلي فرصة لاستعادة التقدم حين احستب الحكم فهد الكسار ركلة جزاء لصالح حسين إثر عرقلة من حارس الشباب عبد الله الذي نجح في إنقاذ تسديدة غرافيتي.

وعوض الأهلي هذا الاخفاق بعد دقيقتين فقط بإحراز خيمينيز الهدف الثالث من ركلة حرة.

غير أن المباراة عادت إلى التعادل في الدقيقة 80 بهدف من ركلة جزاء سجله سياو قبل أن يضمن الأهلي اللقب بتسديدة الحمادي.