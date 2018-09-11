وفاة وكيل الديوان الأميري بالكويت بعد 5 عقود في المنصب

توفي وكيل الديوان الأميري بدرجة وزير في الكويت، إبراهيم الشطي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد مسيرة نحو خمسة عقود في الديوان.

والتحق الشطي بالديوان الأميري عام 1967 بطلب من الشيخ الراحل صباح السالم الصباح ليكون مديرًا لمكتبه، وعمل مديرًا لمكتب الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح من عام 1967 حتى 2006.

وشارك عدد من الكويتيين بتقديم التعازي في وفاة الشطي، ومن بينهم أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أرسل برقية تعزية إلى أسرة الفقيد أعرب فيها عن “خالص تعازيه لأسرة الراحل، ومثمنًا ما قدمه من خدمات جليلة للوطن خلال مسيرة حياته العلمية والعملية”.

يذكر أن الراحل حاصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1954 وماجستير في الدراسات الاقتصادية من جامعة دورهام عام 1958 في بريطانيا، وشغل عدة مناصب في البلاد في كلٍ من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومجلس جامعة الكويت، كما تولى الراحل منصب رئيس الجمعية الجغرافية الكويتية منذ عام 1972.

ويسجل للراحل أنه كان مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية من 1968 إلى 1972، كما كان مؤسس ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عام 1971، وترأس مجلس إدارة شركة الكيماويات البترولية من 1962 إلى 1972، بالإضافة إلى عمله وكيلًا مساعدًا للإذاعة والتلفزيون والصحافة والنشر بوزارة الإرشاد والأنباء عام 1961، والتحق بإدارة المطبوعات والنشر في مطلع 1961.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الشطي صباح يوم غدٍ الأربعاء، في مقبرة الصليبخات، المتواجدة في منطقة الصليبخات شمال شرق الكويت.