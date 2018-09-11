أكثر من 700 مرشح يتنافسون على مقاعد برلمان كردستان

بدأت، اليوم الثلاثاء، الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤها في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين ضمن تحالفين، وثمانية كيانات على 100 مقعد يطلق عليها المقاعد العامة.

ويتنافس 64 مرشحًا آخر ضمن 19 كيانًا لشغل مقاعد الـ”كوتا” البالغ عددها 11، إذ سيشغل الرجال 77 مقعدًا، والنساء 34 مقعدًا.

وتتوزع مقاعد الكوتا على النحو الآتي: 5 للتركمان، و5 للمسيح السريان، ومقعد واحد للأرمن.

ويتنافس المرشحون للحصول على أصوات الناخبين في محافظات الإقليم: وهي أربيل، ودهوك، والسليمانية، فضلًا عن حلبجة التي أصبحت محافظة مؤخرًا.

ويحق لجميع مواطني محافظات كردستان العراق الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا المشاركة بالتصويت في الانتخابات عبر الاقتراع السري، حيث يحق لـ 3 ملايين و100 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم.

ويعد الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وهما يقودان حكومات الإقليم منذ سنوات طويلة، ويعرفان باسم “الحزبين الحاكمين”.

وفي جانب المعارضة، هناك حركة التغيير، وتحالف الديمقراطية والعدالة، وحركة الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية، بحسب وكالة “الأناضول”.

وفي آخر انتخابات جرت العام 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بـ38 مقعدًا، تبعه حركة التغيير بـ24 مقعدًا.

وبعدهما جاء الاتحاد الوطني بـ 18 مقعدًا، والاتحاد الإسلامي بـ 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية 6 مقاعد، فيما حصلت ثلاث كتل أخرى على مقعد واحد لكل منها.

وكانت أول انتخابات جرت في الإقليم العام 1992، ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية أعوام 2005، و2009، و2013، والآن يتجه الإقليم لدخول الدورة النيابية الخامسة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي، لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد تنظيم “داعش” أدت إلى إرجائها.