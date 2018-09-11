وفاة زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف في لندن

توفيت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 68 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان بالغدد الليمفاوية الذي شُخصت به العام الماضي.

وكانت أسرة كلثوم نواز قد أعلنت وفاتها، حيث أفاد ابنها حسين نواز بأنه جرى نقلها إلى المستشفى الليلة الماضية بعد تدهور حالتها الصحية.

وعبر حسابه على “تويتر”، قال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان): “زوجة نواز شريف لم تعد بيننا الآن، تغمدها الله برحمته”.

وولدت كلثوم نواز عام 1950، وتزوجت نواز شريف عام 1971، وفق الأناضول.