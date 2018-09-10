بعد فيلمها الإباحي.. بماذا رد السبكي على التونسية مريم بن مامي؟

رد المنتج المصري أحمد السبكي بعد تصريحات الفنانة التونسية، مريم بن مامي، بشأن قضية “الفيلم الإباحي” الذي تم زج اسمها به، وأثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وكانت مريم قد ذكرت، في تصريحاتها مع إذاعة “ميوزييك” التونسية، اسم المنتج المصري أحمد السبكي، مشيرة إلى أنه ورد في محضر الشرطة الخاص بالقضية، وأنها قرأت اسم الشركة على السيناريو الخاص بالفيلم.

وفي تصريح مقتضب لـ “إرم نيوز”، رد السبكي على تصريحات مريم قائلًا: “لا أعلم شيئًا عن هذا الأمر وليس لي علاقة بهذه الفنانة تمامًا”.

وأثارت الفنانة التونسية، مريم بن مامي، جدلًا واسعًا في الوسط الفني، بعد تصريحاتها بشأن قضية “الفيلم الإباحي”الذي يتورط فيه 3 متهمين، رجل وامرأتان.

وكانت محكمة تونسية قد بدأت النظر، اليوم الإثنين، في قضية تصوير فيلم إباحي، زج باسم الفنانة مريم بن مامي فيه، حيث تمسكت الأخيرة بموقفها في مقاضاة مخرجة الفيلم، بعد نفيها علمها بتفاصيله قبل مشاركتها فيه.

يذكر أن مريم خرجت عن صمتها عقب تداول مقطع فيديو لها من فيلم إباحي، مؤكدة أن 4 شبان صعدوا إلى غرفتها في فندق لإقناعها بتصوير فيلم وثائقي عن السياحة التونسية، وهو ما وافقت عليه، لتفاجأ لاحقًا بانتشار فيلم “إباحي” تظهر فيه.