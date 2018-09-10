ابتكار تاكسي كهربائي طائر يسير بسرعة مذهلة (فيديو وصور)

طورت شركة “فيرتيكال إيروسبيس” البريطانية، (تاكسي) طائرًا يعمل بالطاقة الكهربائية، وتصل سرعته إلى حوالي 200 ميل في الساعة، ومن المقرر أن يتم إطلاقه في غضون 4 سنوات.

وتتيح خدمة “التاكسي الطائر” للركاب التنقل بين المدن بسرعة وسلاسة، فضلًا عن أن بإمكان كل مركبة من التاكسي، حمل عدد من الركاب دفعة واحدة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن الشركة صاحبة الاختراع، عينت منذ تأسيسها، 28 من خبراء الفضاء، الخبراء التقنيين من إيرباص، وبوينغ، ورولز رويس، ومارتن جت باك، وجنرال إلكتريك، للعمل على تصميم التاكسي الطائر.

وقال ستيفن فيتزباتريك مؤسس الشركة، إن التاكسي الطائر الذي يعمل بالبطارية، لديه مدى يبلغ 93 ميلًا (150 كم)، وتصل سرعته القصوى إلى 186 ميلًا في الساعة (300 كم)، في حين كشفت الشركة عن أنها تعمل على نموذج أقوى يستطيع نقل الركاب لمسافة 500 ميل (800 كم).

وأضاف فيتزباتريك “لن يحتاج التاكسي الطائر إلى مدرج، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية للمطارات المزدحمة، ويوصل الركاب إلى مواقع قريبة جدًا من منازلهم أو أعمالهم، بدلًا من الاضطرار إلى السفر نحو مطار يبعد (40 – 50) ميلًا خارج المدينة”.

وأجرت الشركة رحلة تجريبية لتاكسي طائر غير مأهول، ويقلع عموديًا، في مطار في غلوسترشير في يونيو الماضي.