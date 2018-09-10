ابتكار تاكسي كهربائي طائر يسير بسرعة مذهلة (فيديو وصور)

ابتكار تاكسي كهربائي طائر يسير بسرعة مذهلة (فيديو وصور)

تتيح خدمة "التاكسي الطائر" للركاب التنقل بين المدن بسرعة وسلاسة، وهو يستطيع حمل عدد من الركاب.

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

طورت شركة “فيرتيكال إيروسبيس” البريطانية، (تاكسي) طائرًا يعمل بالطاقة الكهربائية، وتصل سرعته إلى حوالي 200 ميل في الساعة،  ومن المقرر أن يتم إطلاقه في غضون 4 سنوات.

وتتيح خدمة “التاكسي الطائر” للركاب التنقل بين المدن بسرعة وسلاسة، فضلًا عن أن بإمكان كل مركبة من التاكسي، حمل عدد من الركاب دفعة واحدة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن الشركة صاحبة الاختراع، عينت منذ تأسيسها، 28 من خبراء الفضاء، الخبراء التقنيين من إيرباص، وبوينغ، ورولز رويس، ومارتن جت باك، وجنرال إلكتريك، للعمل على تصميم التاكسي الطائر.

وقال ستيفن فيتزباتريك مؤسس الشركة، إن التاكسي الطائر الذي يعمل بالبطارية، لديه مدى يبلغ 93 ميلًا (150 كم)، وتصل سرعته القصوى إلى 186 ميلًا في الساعة (300 كم)، في حين كشفت الشركة عن أنها تعمل على نموذج أقوى يستطيع نقل الركاب لمسافة 500 ميل (800 كم).

وأضاف فيتزباتريك “لن يحتاج التاكسي الطائر إلى مدرج، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على البنية التحتية للمطارات المزدحمة، ويوصل الركاب إلى مواقع قريبة جدًا من منازلهم أو أعمالهم، بدلًا من الاضطرار إلى السفر نحو مطار يبعد (40 – 50) ميلًا خارج المدينة”.

وأجرت الشركة رحلة تجريبية لتاكسي طائر غير مأهول، ويقلع عموديًا، في مطار في غلوسترشير في يونيو الماضي.

The inter-city 'flying taxi' service could offer short-haul, inter-city flights carrying multiple passengers using piloted aircraft, according to the founder of Bristol-based flying company Vertical Aerospace

Electric-powered taxis that can fly at almost 200mph (320kmh) could be picking up passengers in just four years, according to a British firm

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