رئيس الحكومة المغربية يحسم الجدل حول تدريس اللهجة المغربية

خرج رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني عن صمته، بخصوص ورود مصطلحات من اللهجة المغربية في المقررات الدراسية لهذا العام، مؤكدًا أنه لا يمكن تدريس اللغة الدارجة، لأن اللغتين الرسميتين للمملكة، هما: العربية، والأمازيغية بحسب الدستور.

وأوضح خلال تصريحات لوكالة الأنباء المغربية اليوم الأحد، أن مشروع القانون الخاص بالتعليم و المنتظر عرضه على البرلمان، ينص في الفقرة 29 منه على”ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير، أو جمل، أو فقرات، بالدارجة ضمن المقرر”، مشددًا على أن هذا القرار نهائي، وأن الحكومة على وعي به.

وأشار إلى أن الكثير من الصفحات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل، وتتضمن عبارات وجملًا من الدارجة المغربية، ليست من الكتب المدرسية المغربية، أو من مقررات قديمة، داعيًا المغاربة للتأكد من صحتها، والتوقف عن ترويج الدخيل منها، لأنه يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء و الرأي العام، ويخلق حالة سلبية.

وشكل هذا الموضوع الشغل الشاغل للمغاربة خلال الأسبوع المنصرم، حيث احتجت نسبة كبيرة منهم على تدريس اللغة الدارجة، واعتبرت ذلك تهديدًا للغة العربية الفصحى.

وبدأ بعض الأصوات منذ سنوات بالدعوى إلى تدريس اللهجة المغربية في المدارس بدل العربية الفصحى، وأشهرهم رجل الأعمال نور الدين عيوش ، لكن الفكرة قُوبلت بالرفض الشديد خاصة من قِبل أولياء أمور الطلبة.