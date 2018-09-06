رغم طبيعتها الكتومة.. صمود الكندري تكشف حالتها الاجتماعية وتفاجئ الجمهور

أثارت الفنانة الكويتية صمود الكندري الجدل بين جمهورها ومتابعيها عندما أجابت على سؤال لأحد متابعيها عبر خاصية “الستوريز” بحسابها الرسمي على موقع “انستغرام”.

ووجه متابع صمود سؤالًا لها إن كانت متزوجة أم لا، ليصطدم الجمهور بإجابتها بـ”نعم متزوجة”، رغم أن الجميع كانوا يعتقدون أنها عزباء، لتسود حالة من الجدل.

ومن المعروف عن صمود الكندري أنها لا تتحدث عن حياتها الخاصة وعلاقاتها الشخصية مع الجمهور، مؤكدة أنها تفضل منح نفسها وعائلتها الخصوصية التامة، وأن ما يهم جمهورها هو أعمالها الفنية فقط.

ولم يحصل أحد متابعي صمود الكندري على إجابة لسؤاله بشأن إن كان لديها أطفال أم لا، وهو ما أثار المزيد من الجدل والفضول لدى متابعيها.

يذكر أن صمود الكندري بدأت حياتها الفنية بسن السادسة عشر عام 2007 بمشاركتها في مسلسل “لعبة الأيام”، وزادت أسهم نجاحها خلال مسلسل “ساهر الليل” عام 2010 ومن بعده استطاعت المنافسة بين بنات جيلها وأصبحت إحدى أهم الفنانات الشابات في الكويت.