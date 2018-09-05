فتاة تحاول احتضان كاظم الساهر على المسرح.. شاهد ردة فعله

تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر لموقف محرج، أثناء إحيائه إحدى الحفلات، حيث فوجئ بفتاة تتجه نحوه وتحاول احتضانه بالقوة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة وهي تصعد إلى المسرح وتجري مسرعة نحو “القيصر”، في محاولة منها لاحتضانه وتقبيله تعبيرًا منها عن حبها الشديد له.

وكانت ردة فعل القيصر “خجولة” للغاية، الذي حاول إبعادها عنه وعلى وجهه ابتسامة بدا عليها الارتباك قليلًا من الموقف المفاجئ.

ورغم محاولات النجم العراقي إبعاد الفتاة، أثناء غنائه “كلك على بعضك حلو”، إلا أنها نجحت في النهاية أن تحتضنه وتحقق أمنيتها، قبل أن يقوم المسؤولون عن الحفل بإبعادها.

ولم يعرف مكان الحفل الذي حدثت فيه الواقعة، لكن آخر حفلات الفنان العراقي الملقب بالقيصر، كانت في البحر الميت بالأردن، مستهل هذا الأسبوع.