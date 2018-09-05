المرأة الأكثر أناقة بين نساء العالم 2018 (صور)

منحت مجلة بيبول اليوم الأربعاء زوجة الأمير البريطاني هاري ميغان ماركل لقب الأكثر أناقة بين النساء في عام 2018 في اختيار نادر من مجلة المشاهير لعضوة في أسرة مالكة.

وقالت أندريا لافينثال محررة شؤون الموضة والجمال في مجلة بيبول:”لم تتضمن القائمة أبدًا أي عضو في أسرة حاكمة، أو أي شخص من خارج هوليوود، لكن عندما تتحدث عن الموضة و2018 فلا يمكن تجاهل اسم ميغان ماركل”.

وأضافت:”أسلوبها في ارتداء الملابس خطف الأنظار فعلًا هذا العام لذا رأينا ألا نكتفي بضمها إلى القائمة بل اختيارها الأكثر أناقة”.

وأشارت لافينثال إلى أنها “سواء أكانت ترتدي قميصًا كلاسيكيًا وبنطال جينز ممزقًا، مثل أي فتاة أخرى، أو ثوب زفاف من أشهر بيوت الموضة وتضع تاجًا… فإنها تبدو دائمًا أنيقة دون عناء”.

وأشادت مجلة بيبول كذلك بالتصاميم “الجريئة والمتناسقة” لأزياء بلانشيت، وبأسلوب كلوني “الخاص… والجريء والساحر” في ارتداء ملابسها والشكل “المذهل” الذي ظهرت به بولوك في أوشنز 8 .

ومنذ ارتباطها بهاري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لم تصدر أي مجلة أو صحيفة عددًا إلا وحملت على صفحاتها الأولى صورًا لماركل الممثلة السابقة المولودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحظي حفل زفافهما في مايو/ أيار بمتابعة ملايين الناس حول العالم.

وتصدرت ماركل البالغة من العمر 37 عامًا، التي صارت دوقة ساسكس بعد زواجها من الأمير البريطاني هاري في مايو/ أيار الماضي، قائمة سنوية للمجلة متفوقة على الممثلتين كيت بلانشيت، وساندرا بولوك، ومحامية حقوق الإنسان أمل كلوني، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.