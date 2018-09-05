السعودية تسحب 16 ألف سيارة غير صالحة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 16 ألفًا و233 سيارة على خلفية بعض المشاكل الفنية التي طرأت عليها.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” قالت فيها: “التجارة” تعلن عن #استدعاء 16233 مركبة “KIA\Carnival” موديلات: 2006-2015، لخلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيف قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة.

"التجارة" تعلن عن #استدعاء 16233 مركبة "KIACarnival" موديلات: 2006-2015، لخلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيف قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة pic.twitter.com/CW3qqjJmTr — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) September 5, 2018

وذكرت الوزارة في تغريدة أخرى أنه تم “استدعاء 2364 مركبة “KIA\Carnival” موديلات: 2015-2019، لخلل في برمجة التحكم بفتح وإغلاق الباب الجانبي قد يؤدي إلى عمله بطريقة غير آمنة؛ ما يزيد من احتمالية وقوع إصابات”.

وأضافت الوزارة -أيضًا- أنه تم “استدعاء 1533 مركبة “KIA\Picanto موديلات: 2011-2012، لخلل في خرطوم الوقود قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود؛ ما يزيد من احتمالات نشوب حريق”.

وتشير الإحصائيات الرسمية في السعودية إلى ارتفاع هائل في حوادث المرور، وما تسببه من استنزاف بشري واقتصادي وصحي؛ ما يثير قلق مثقفين ومسؤولين سعوديين.‎

وتسجل السعودية، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم، وبحسب إحصائية سابقة، فإن 19 شخصًا لقوا مصرعهم يوميًا في العام 2013 بسبب حوادث المرور في المملكة، في حين بلغ عدد قتلى عام 2012 ، نحو 17 شخصًا يوميًا، أما في 2011 فبلغ العدد نحو 20 حالة وفاة.

وكانت إحصائية، سابقة، خاصة بالحوادث المرورية في السعودية، أظهرت تسجيل حالة وفاة كل 70 دقيقة، بسبب الحوادث المرورية في المملكة.