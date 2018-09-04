تفاصيل صادمة عن الوضع الصحي للإعلامية المصرية إيمان عز الدين

كشف أحد أقرباء الإعلامية المصرية إيمان عز الدين، ويُدعى وليد عبدالرحمن آخر تطورات الحالة الصحية التي تمر بها، بعدما تعرّضت لحادث أليم أواخر شهر آب/أغسطس الماضي.

وروى عبدالرحمن من خلال منشور على الحساب الرسمي للإعلامية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مؤلمة ستمر بها “عز الدين” عقب خروجها من المستشفى.

وقال إن “عز الدين” أُجريت لها عملية جراحية دقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، جراء الحادث الذي تعرضت له، وإن الآلام المبرحة التي تعاني منها نتيجة تهتك مفصل وعظام القدم اليمنى والساق، ما زالت تسيطر عليها بقوة.

وأوضح أن جهود الأطباء نجحت في السيطرة على ارتشاح المخ ومنعه من الزيادة، والتجمع الدموي في البطن على خلفية الصدمة العنيفة”، مؤكدًا أن “عز الدين” ستلتزم بعد خروجها بالكرسي المتحرك لفترة “لا يعلمها إلا الله”.

وأضاف عبدالرحمن، أن الفريق الطبي المعالج بقيادة استشاري العظام الأستاذ الدكتور محمد نبيل، ما زال يعمل على السيطرة على الإصابة، مشيرًا إلى أنها ما زالت تحتاج إلى وقت طويل لم يتم تحديده حتى الآن، وجراحات متعددة للتعافي.

وأشار إلى أن الإعلامية “ستدخل في عملية جراحة أخرى دقيقة الأسبوع المقبل، حيثُ يتم الإعداد لها بدءًا من اليوم من خلال عدة إجراءات طبية لتأهيلها نفسيًا وصحيًا للدخول إلى غرفة العمليات مرة أخرى”.

وسبق أن تعرضت الإعلامية المصرية لحادث سير العام الجاري، أسفر عن كدمات وإصابات خطيرة، فيما تهشم الجزء الأمامي من سيارتها بشكل كامل.

وقدّمت إيمان عزالدين عددًا من البرامج التلفزيونية، أبرزها: “صباح أون” على قناة “أون تي في”، و”الشعب يريد”، و”بصراحة” على قناة “التحرير”، كما قدمت برنامج “مفتاح الحياة” على قناة “الحياة 2” العام 2015.