مصر تستهدف نموًا يصل إلى 6% في العام المالي الجاري

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5.7% و6% في السنة المالية الجارية 2018-2019 التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو.

وأشار معيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومني مصر 2018 في القاهرة، بمشاركة متحدثين من مختلف دول العالم، إلى أنّ مصر تستهدف عجزًا في الموازنة نسبته 8.4% في 2018-2019، مقارنة بـ9.8% في السنة السابقة.

وشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين طرح أفكار جديدة تتعلق بمرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين.

ويشهد المؤتمر مشاركات دولية لمؤسسات التمويل العالمية والشركات الأجنبية، إذ تعطي مؤتمرات يورومني مجتمع الأعمال والاستثمار في الداخل والخارج صورة متكاملة حول أحدث التوجهات والمستجدات المتعلقة بالاستثمار وأسواق رأس المال في مصر.

وفي يوليو الماضي اعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2018 ـ 2019) مستهدفًا نموًا بزيادة قدرها 5.8% عن العام المالي الماضي.

وجاء تصديق الرئيس السيسي على الخطة التي تقع في إطار مخطط حكومي كامل من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 ـ 2019)، و(2021 – 2022).

وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام (2018 ـ 2019) إلى زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه.

وتهدف الخطة أيضًا إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.8%.