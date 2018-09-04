ارتفاع الدولار مع مخاوف نشوب نزاع أمريكي صيني

ارتفع الدولار بشكل عام، اليوم الثلاثاء، وزاد أكثر من ربع درجة مئوية أمام منافسيه، فيما دفعت مخاوف من تصعيد محتمل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لشراء العملة الأمريكية.

وتنتهي المهلة الخاصة بالمقترحات الأمريكية لفرض رسوم جديدة على السلع الصينية يوم الخميس، ويستطيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدها تنفيذ خطته لفرض رسوم جمركية على سلع صينية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، إلا أنه لم يتضح بعد سرعة تنفيذ ذلك.

وتضررت عملات الأسواق الناشئة بشكل خاص، إذ يخشى المستثمرون أن تكون ضحية لتصاعد الخلاف التجاري.

وبفضل مكانة الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسة، فإنه المستفيد الأكبر من النزاعات التجارية.

وارتفع الدولار 0.25 % إلى 95.39، وزاد نحو 7% منذ منتصف أبريل/ نيسان مع بداية التوترات التجارية.

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار 0.04 % إلى 111.07 ين متخليًا عن جزء من مكاسبه بعد أن لامست 110.90 ين خلال التعاملات الصباحية. كما صعد أمام اليورو، وزاد نحو 0.2 % إلى 128.84 ين.