حنان ترك تخرج عن صمتها وترد على سما المصري وحلا شيحة‎

خرجت الفنانة المصرية حنان ترك عن صمتها، لتنفي في تصريح مقتضب لـ “إرم نيوز”، أنباءً حول خلعها الحجاب.

وقالت حنان ترك: “هذا الأمر يخصني أنا فقط، الحجاب وكل ما يخص تعاليم ديني هو علاقة بيني وبين الله، وليس من حق أحد التدخل فيها على الإطلاق”.

وعن حذف صورها من على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، قالت: “الأمر كله حرية شخصية”.

من جانبها علقت إحدى الصديقات المقربات من حنان ترك – رفضت الكشف عن هويتها- على حذف صور الأخيرة من “إنستغرام”، قائلة: “هي ترغب في استكمال حياتها بهدوء، وعدم إدخالها في مقارنات مع الفنانة حلا شيحة”.

وأضافت لـ “إرم نيوز”: “حنان متخوفة من استغلال صورها، خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له حلا شيحة، بمجرد إعلانها العودة للتمثيل بعد غياب 12 عامًا، لاسيما أنها كانت ترتدي النقاب وليس الحجاب فحسب”.

يذكر أن سما المصري هي من أشعلت أزمة المقارنة بين حنان ترك وحلا شيحا، قائلة في فيديو لها عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”: “رسالة للأستاذة حلا شيحا وحنان ترك هتروحوا مني فين، حنان هتقلع الحجاب زي حلا وافتكروا كده كويس، ولما ده يحصل هبقى أقول ليه خلعته، وإيه الأسباب اللي دعتني لإعلان هذا الأمر حاليًا”.