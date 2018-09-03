صدمة جديدة تواجه الفنان سعد المجرد

قرّرت لجنة ترشيحات جوائز الموسيقى الأفريقية “Afrima”، حذف اسم الفنان المغربي سعد المجرد، من قائمة الفنانين المرشحين المنافسين على الجائزة، وذلك بسبب اتهامه مجددًا بالاغتصاب في فرنسا.

وكان لمجرد مرشحًا لنيل جائزة أفضل فنان أفريقي، وأفضل أغنية في أفريقيا عن أغنيته الأخيرة “كازابلانكا”، إضافة إلى أفضل فنان عن عمل فني في شمال أفريقيا، قبل أن تقرر اللجنة حذف اسمه من القائمة، التي تضم كلًّا من سميرة سعيد ودنيا بطمة وآخرين.

وجاءت الإطاحة باسم سعد المجرد من المنافسة، بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية مند قرابة الأسبوع .

ومن المرتقب أن يقف الفنان سعد المجرد عشية اليوم الإثنين، أمام أنظار القضاء الفرنسي للتحقيق معه في تهمة الاغتصاب الموجهة له للمرة الثانية.