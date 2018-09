بعد تقبيل يد شيرين أمام زوجها.. سامو زين يرد على المنتقدين (صورة)

#Repost @cootyimagesagency with @get_repost ・・・ بيان توضيحي حول ما اثير عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الايام القليلة الماضية حول بعض صور الفنان سامو زين من بعض حفلات الزفاف الاخيرة وحول الهجوم على شخص الفنان سامو زين وشخص صديقه السيد الفاضل محمود السيد زوج الفنانة الشابة شيرين يحيى التي هي بمثابة بنت كبرى للنجم سامو زين والتي كان هو المسؤول عن انتاج اعمالها الفنية مسبقا وسبب معرفتها بزوجها السيد المحترم محمود السيد لانه بالاساس صديق الفنان سامو زين…نطلب من الجمهور الراقي والمحترم للفنان سامو زين عدم تداول تلك الصور والاخبار المغلوطة بشأن تفاصيلها لانها اخبار مفبركة ونعلم من وراء تلك المنشورات من نوعية "محدش يجيب سامو في فرحه تاني" حتى لو على سبيل الضحك فهذا أمر سخيف استاء منه النجم سامو زين واستاء منه ايضا صديقه السيد المحترم محمود السيد زوج ابنته شيرين يحيى على حد وصفه كما استاء منه ايضاء العريس المتداول صورته مع زوجته باحدى حفلات الزفاف وتظهر الصورة العروس من ظهرها وكأنها تنظر لسامو وهي مجرد لقطات بحفل زفاف احتفل فيه النجم سامو زين بزفاف العروسين واشعل ليلة احتفالهم مثلهم مثل اكثر من 10 الالاف حفل زفاف احياهم النجم سامو زين حول العالم. لذلك نطلب من الجميع احترام عمل الفنان بحرصه على احياء حفلات زفاف جمهوره واحترام علاقته بفنانة هي في الاساس مثل ابنته تمام وزوجها صديق مقرب منه. شكرا جزيلا…ادمين الصفحة #samozain #ساموزين #ساموزين #shereenyehia #shereenyehiastar #shereenyehiaqueendom #shereenyehiaarmy #shereenyehiaofficial #shereenyehiafans #shereenyehiaworld #شيرين_يحيى #celebrities #respect #apology #fans #singer #cootyimages #cooty #photography #photos #photography_cootyimages #photoshoot

A post shared by Samo Zaen (@samozaen) on Sep 3, 2018 at 9:35am PDT