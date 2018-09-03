بعد تقبيل يد شيرين أمام زوجها.. سامو زين يرد على المنتقدين (صورة)

خرج الفنان السوري سامو زين عن صمته؛ للرد على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي منه، بعد انتشار صورة له وهو يقبّل يد المطربة شيرين يحيى في حفل زفافها أمام عريسها.

وأصدر سامو بيانًا رسميًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل لتوضيح الأمر وملابساته، قائلًا: “حول ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية عن بعض صور الفنان سامو زين من بعض حفلات الزفاف الأخيرة، وحول الهجوم على شخص الفنان سامو زين وشخص صديقه السيد الفاضل محمود السيد زوج الفنانة الشابة شيرين يحيى التي هي بمثابة بنت كبرى للنجم سامو زين”.

وتابع: “وكان هو المسؤول عن إنتاج أعمالها الفنية مسبقًا، وسبب معرفتها بزوجها السيد المحترم محمود السيد؛ لأنه بالأساس صديق الفنان سامو زين”.

وواصل البيان: “نطلب من الجمهور الراقي والمحترم للفنان سامو زين عدم تداول تلك الصور والأخبار المغلوطة بشأن تفاصيلها؛ لأنها مفبركة”.

وأردف: “نعلم من وراء تلك المنشورات من نوعية (محدش يجيب سامو في فرحه تاني)، وإن كانت على سبيل الضحك، فهذا أمر سخيف استاء منه النجم سامو زين واستاء منه أيضًا صديقه السيد المحترم محمود السيد زوج شيرين يحيى، كما استاء منه أيضًا العريس المتداولة صورته مع زوجته بإحدى حفلات الزفاف، وتظهر الصورة العروس من ظهرها وكأنها تنظر لسامو وهي مجرد لقطات بحفل زفاف احتفل فيه النجم سامو زين بزفاف العروسين، مثلهما مثل أكثر من 10 آلاف حفلات زفاف أحياها النجم سامو زين حول العالم”.

واختتم البيان: “نطلب من الجميع احترام عمل الفنان وحرصه على إحياء حفلات زفاف جمهوره، واحترام علاقته بفنانة هي في الأساس مثل ابنته وزوجها صديق مقرب منه”.

وفور نشر البيان، حرص متابعو سامو على التخفيف من حدة توتره والتأكيد على أن الأمر لا يتعدى كونه دعابة من المصريين، حيث قال أحد متابعيه: “الناس بتضحك وتهزر يا سامو وإنت عارف شعب مصر شعب ابن نكتة، يعني الموضوع مش واخدينه جد”، وكتب آخر: “هما بيهزروا بس هزار سخيف بصراحة”.

وكان نشطاء مواقع التواصل قد سخروا من نظرة العريس لعروسه أثناء تقبيل سامو ليدها، حيث طالب البعض بعدم تعاقد أي عروسين مع الفنان السوري الذي يحمل الجنسية المصرية لإحياء حفل زفافهما.