سما المصري وحلا شيحة تشعلان حرب التصريحات (صور وفيديو)

انا سمعت خير كده أن حلا شيحه لما شافت الفيديو بتاعي عن قلعها الحجاب قالت ((مين سما المصري)) انا اولا شاكه أنها قالت كده لأنها غلبانه مش بتاعت مشاكسه مع واحده ذييي لانها عارفه ممكن ارد عليها بايه ولو كانت قالت كده فعلا فانا هارد عليها واقولها لو عايزه تعرفي مين سما اسالي صاحبتك خديجه بنت خيرت الشاطر هي عارفني كويس اوي وابوها عارفني كويس وكل الإخوان يعرفوني كويس جدا حتي انا معلمه علي قفاهم من زمان هي مش طلعت قالت انك صاحبتها؟تبقي اكيد عارفني كويس ولو انتي ناسيه أو عامله ناسيه اسالي خديجه الشاطر صديقه دربك ذي ماهي قالت…اقول كمان ولا كده حلو؟قال زعلانه قال عشان قلت انها مايصحش تقلع الحجاب قال…فنانات غااويين منظره بالحجاب وخلاص كأنه لعبه…طبعا الخرفان دلوقتي هيشتموا عشان جبت سيره ستهم خديجه اكتر من أن حلا قلعت الحجاب….خروف ياض برضو وهتفضل خروف هتعمل لأنك بلوك برضو ياخروف ????????????????????.

