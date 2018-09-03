سما المصري وحلا شيحة تشعلان حرب التصريحات (صور وفيديو)

اشتعلت حرب التصريحات والمناكفات بين الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، ومواطنتها العائدة من الاعتزال بعد 12 عامًا، حلا شيحة.

سما المصري شنت هجومًا حادًا على حلا شيحة؛ بعد تعليق الأخيرة على فيديو نشرته سما وانتقدت فيه قرار حلا بخلع الحجاب، ضمن موجة التعليقات التي تلت القرار.

وما أشعل سخونة الأمور خلال الساعات الأخيرة، هو تأكيد سما المصري أن الفنانة المحجبة حنان ترك ستخلع الحجاب هي الأخرى قريبًا، بحسب قولها.

وقالت سما المصري عبر حسابها في “إنستغرام”: “أنا سمعت خير كده إن حلا شيحة لما شافت الفيديو بتاعي عن قلعها الحجاب قالت (مين سما المصري) أنا أولاً أشك إنها قالت كده لأنها غلبانة مش بتاعة مشاكسة مع واحدة مثلي لأنها عارفة ممكن أرد عليها بإيه، ولو كانت قالت كده فعلاً فأنا هارد عليها وأقولها لو عايزة تعرفي مين سما اسألي صاحبتك خديجة بنت خيرت الشاطر، هي عارفاني كويس أوي والوهابية عارفني وكل الإخوان يعرفوني كويس جدًا حتى أنا معلمة على قفاهم من زمان”.

ونشرت سما تعليقها مقترنًا بصورة تجمع صورتين لحلا شيحة، وخديجة ابنة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر خيرت الشاطر.

وتابعت سما المصري: “هي مش طلعت قالت إنك صاحبتها؟ تبقي أكيد عارفاني كويس ولو أنت ناسية أو عامله ناسية اسألي خديجة الشاطر صديقة دربك ذي ماهي قالت، أقول كمان ولا كده حلو؟ قال زعلانة قال عشان قلتلها إنها ما يصحش تقلع الحجاب قال، فنانات غاويين منظرة بالحجاب وخلاص كأنه لعبة.. طبعا الخرفان دلوقتي هيشتموا عشان جبت سيرة ستهم خديجة أكتر من إن حلا قلعت الحجاب.. خروف ياض برضه وهتفضل خروف”.

وكانت حلا شيحة قد علقت على فيديو سما المصري الذي علقت فيه على خلعها الحجاب قائلة: “سما المصري تقصف جبهة حلا شيحة وتتنبأ بخلع حنان ترك الحجاب”، وردت عليها قائلة: “يعني إيه تقصف جبهة دي؟ هو إحنا في حرب؟ ومين سما دي؟”.