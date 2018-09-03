المستهدفات الحكومية تخالف التوقعات.. هل نجحت مصر في التغلب على معوقات الاستثمار؟‎

في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة المصرية من مؤشرات الاستهداف العام لتدفقات الاستثمار الخارجي، لا تزال هناك معوقات تواجه المستثمرين، والتي يعتبرونها حائلًا دون تحقيق المستهدفات الحكومية.

وخلال الأشهر الأخيرة، بذلت الحكومة جهودًا عديدة لتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة بالسوق المحلية؛ في أعقاب إقرار مجلس النواب قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والشركات والإعسار، لكن كافة المؤشرات الأولية لصافي التدفقات تظهر تراجعًا عن مستهدفات الحكومة، في الوقت الذي أرجع فيه خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي هذا التباين إلى عدة أسباب، أهمها، زيادة الوعاء الضريبي على الاستيراد من الخارج، والتغيير المستمر للجهات المسؤولة عن مستخلصات المستثمرين وتعقيدات في إصدار التصاريح والتراخيص وغياب التسهيلات.

وتستهدف الحكومة رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2022، لكن صندوق النقد الدولي خالف تلك المستهدفات بتوقعه في وثائق المراجعة الثالثة على الاقتصاد وصولها إلى 16.9 مليار، بحلول العام نفسه، بالنظر إلى زيادة المخاطر الخارجية وتحولات طرأت على تدفقات رأس المال، وهو الأمر المرتبط في الأساس بالأوضاع المالية العالمية التي تحجب المستثمرين عن الأسواق الناشئة.

الرسوم والضرائب

ويرى المهندس حازم فارس -أحد المستثمرين في قطاع الاستصلاح الزراعي- أن الزيادة المبالغ فيها في الرسوم والضرائب التي حدثت مؤخرًا، تعتبر أحد أهم عوائق التدفقات الاستثمارية، كما أنها تعطل المستثمر المحلي، ضاربًا مثالًا بأن البطاقة الاستيرادية التي كانت رسومها تبلغ 5 آلاف جنيه، وصلت الآن إلى 70 ألف جنيه، من بينها 50 ألفًا تحت بند “تأمين”، متسائلًا عن ماهية هذا التأمين؛ كون المستورد هو المستثمر وهو العنصر الوحيد في العملية.

وأشار فارس في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إلى أن “تخفيض الرسوم والضرائب يشجع على الاستثمار وإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب ويزيد الحصيلة الضريبية، معتبرًا أن 80% من عمل المستثمرين في مصر، قائم على الاستيراد من الخارج، سواء للمواد الخام أو كل مراحل الإنتاج، بالنظر إلى عدم وجود صناعة في مصر على غرار المستورد.

تغيرات حكومية

العامل الآخر الذي اعتبره فارس عائقًا أمام ضخ مزيد من الاستثمارات، هو كثرة تغيير الجهات المسؤولة عن المستثمرين وتعاملاتهم، لافتًا إلى أنه بحكم استثماره في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، فقد تغيرت اللجان التي تبحث حالة الأرض المستصلحة عدة مرات في وقت قليل للغاية، فبعد أن كانت تابعة للجنة تقنين أوضاع الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أصبحت تابعة للمحافظات، والآن أصبحت تابعة للمحليات.

ولفت إلى أن تغيير تلك اللجان ينتج عنه عاملان سلبيان، الأول أن اللجان الجديدة لا تكون على دراية كاملة بالعمل السابق للمستثمرين وإجراءاتهم، وثانيًا تلجأ اللجنة الجديدة إلى إجراءات جديدة من شأنها أن تستغرق وقتًا أطول، وتدفع المستثمر للهروب.

الدكتور شريف محمد علي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادات، يرى أن مناخ الاستثمار في مصر رغم كل ما تبذله الحكومة لتحسينه، مازال يحتاج إلى دفعة قوية من التسهيلات الاستثمارية والمالية؛ من أجل رفع الثقة لدى المستثمرين داخل وخارج البلاد.

إجراءات غير مطبقة

وأكد الشريف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن الحكومة أقرت إجراءات جديدة، لكنها على أرض الواقع غير مطبقة، مشيرًا إلى أن أغلب المستثمرين يشتكون من تعقيدات إصدار التصاريح والتراخيص، وغياب التسهيلات في سداد الرسوم، وعدم وضوح الرؤية بشأن الإعفاءات الضريبية.

وعاد الخبير الاقتصادي ليشير إلى أن مصر لديها فرص عديدة للنهوض باقتصادها، بالنظر إلى عوامل قلة تكلفة الأيدي العاملة، ووجود العديد من الفرص في مجالات مختلفة غير متوفرة في بعض البلاد الأخرى، لكنّ الحكومة لا تزال غير قادرة على استغلال تلك الإمكانيات.

ومقدمًا حلًا للإشكالية، اقترح ضرورة الاهتمام بإصلاح البيئة المناسبة للاستثمار، فليس معقولًا أن يتكبد المستثمر الجديد مبالغ باهظة ومجهودًا كبيرًا لإنشاء مصنع جديد تحتاجه البلاد.

المدن الصناعية

ويرى الخبير الاقتصادي ضرورة الاهتمام بشكل خاص بالمدن الصناعية الحالية، التي تواجه مشاكل سواء من الصناع الحاليين أو المستثمرين الجدد، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية وتخفيض أسعارها وتيسير إجراءات الحصول عليها.

واختتم تصريحاته، بالتشديد على “ضرورة إنشاء منظومة متكاملة، تكون مهمتها الوحيدة إنعاش الاستثمار، وتكون على دراية بكل النواحي الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتمتلك سلطة اتخاذ القرارات النافذة”، بالإضافة إلى إنهاء سياسة اللامركزية الإدارية في التعامل مع المستثمرين”.

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أعلنت عن مستهدفات لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22 مليار دولار سنويًا بحلول 2022، من خلال استراتيجية تعمل على تعزيز البيئة التنظيمية المواتية والمشجعة للأعمال، واستكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية، واستكمال المرحلة الثانية من الخريطة الاستثمارية، وتوفير آلية تحديث الفرص عبر تمكين المحافظات والجهات المعنية من إضافة الفرص الجديدة، وإنشاء 22 منطقة استثمارية، و5 مناطق حرة ومناطق استثمارية عامة بجميع المحافظات.