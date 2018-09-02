أهداف مباراة برشلونة وهويسكا.. 5/2 للنادي الكتالوني (فيديو)

سجل خوان هيرنانديز الهدف الأول في مباراة نادي برشلونة أمام هويسكا، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، وسجل ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 16.

وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 24.

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 39، في حين ثلص أليكس غالير النتيجة إلى 2/3 بهدف في الدقيقة 42.

زسجل عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة 48، في حين سجل إيفان راكيتيتش الهدف الخامس في الدقيقة 52.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد أن تغلب 3/0 على ديبورتيفو ألافيس، و1/0 على بلد الوليد في أول مباراتين.

ويريد النادي الكتالوني تحقيق نقاط المباراة والتعادل مع ريال مدريد متصدر قائمة الترتيب بـ 9 نقاط.

وبعد المباراة ينتقل لاعبو برشلونة لمنتخبات بلدانهم، على أن تكون المباراة القادمة يوم 15 سبتمبر ضد ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

الدوري الاسباني | برشلونة 0 × 1 ويسكا | هدف اول ويسكا HD @if24hd pic.twitter.com/rKTFxdWg8p — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 1 × 1 ويسكا | هدف اول برشلونة ميسيHD @if24hd pic.twitter.com/QFjdDIYXEq — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 2 × 1 ويسكا | هدف الثاني برشلونة البا HD @if24hd pic.twitter.com/ckafzsLZ2l — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الاسباني | برشلونة 3 × 1 ويسكا | هدف الثالث برشلونة عن طريق سواريز HD @if24hd pic.twitter.com/Syw5m4wObp — SS (@WWQQ660) ٢ سبتمبر ٢٠١٨