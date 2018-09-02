طفل مبهر عمره عامان يطهو كعكته الخاصة (صور وفيديو)

حقق طفل لا يتعدى عمره العامين، من ولاية إنديانا الأمريكية، شهرة واسعةً في غضون يومين فقط، بعد أن ظهر في مقطع تسجيلي وهو يطهو كعكته الخاصة به، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن “تودلر رومان صنع كعكته بقليل من مساعدة والدته، التي لم تظهر في الفيديو، حيث ظهر وهو يطلب منها بأدب تزويده بالمكونات، ثم يضعها داخل قدر، ثم يخلطها مع السكر والزبدة والطحين”.

وبعد خبزها، رش رومان على كعكته السكاكر، ثم بدأ بتذوقها، وقال إنها “حلوى لذيذة بمناسبة عيد ميلاده”.

وقد لاقى الفيديو إعجابًا كبيرًا بين المشاهدين، حيث وصف رومان أحد المتفاعلين بـ”الطفل اللطيف”، فيما علق آخر بالقول إنه “جعل يومه جميل”.