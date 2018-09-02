تعافي أسعار النفط يخفض العجز التجاري للجزائر 53% في 7 شهور

أدى تحسن أسعار النفط الخام إلى تقليص العجز التجاري للجزائر بنسبة 53% على أساس سنوي، في الشهور السبعة المنتهية بيوليو/تموز الماضي.

وبحسب إدارة الجمارك الجزائرية، بلغ عجز الميزان التجاري 3.25 مليار دولار، نزولًا من 6.99 مليار دولار في الفترة الموازية من 2017.

وارتفعت الصادرات الجزائرية، ما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2018، بنسبة 17%، إلى 23.656 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات بشكل طفيف 1.6% إلى 26.908 مليار دولار، مقابل 27.197 مليار دولار خلال الفترة الموازية من العام الماضي.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88%، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، في حين كانت ذات النسبة 74% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب تقلص العجز التجاري للجزائر، إلى تعافي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وبقائها فوق مستوى 66 دولارًا للبرميل، في النصف الأول 2018.

وحسب أرقام الجمارك الجزائرية، شكلت عائدات النفط 93.09 % من صادرات البلاد، بقيمة 22.01 مليار دولار.

ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات النفط والغاز، وسط مساع من الحكومة لرفع صادرات القطاعات غير النفطية.

وأعلنت الجزائر، مطلع العام الجاري، منع 851 منتجًا من دخول البلاد؛ في إطار إجراءات لتقييد الواردات، وكبح نزيف النقد الأجنبي، ووسعت القائمة مؤخرًا إلى 877 منتجًا.

وتعتزم الحكومة فرض رسوم على الواردات، اعتبارًا من سبتمبر/أيلول الجاري، وفق تصريح لوزير التجارة سعيد جلاب، قبل يومين.

وتتراوح نسبة الرسوم الجديدة من 30 إلى 200%، وتم اتخاذها في إطار قانون الموازنة التكميلي الذي صادق عليه برلمان البلاد، ودخل حيز التنفيذ قبل يومين.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الرسوم، حسب وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية، إلى كبح فاتورة الواردات، إضافة لحماية المنتجات المحلية، وتحفيز النشاط الإنتاجي.