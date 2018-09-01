ترامب يهدد باستبعاد كندا من اتفاق “نافتا” وإنهاء العمل به إذا تدخل الكونغرس

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا، اليوم السبت، باستبعاد كندا من اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا) التي يخوض البلدان مفاوضات صعبة بشأنها.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات غداة تعليق المباحثات حتى يوم الأربعاء:”ليست هناك ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد، وإذا لم نبرم اتفاقًا جيدًا بعد عقود من التجاوزات، فإن كندا ستكون خارج الاتفاق”.

كما هدد”ببساطة بإنهاء العمل بنافتا” إذا تدخل الكونغرس في هذا الملف، وكتب ترامب الذي أبرمت إدارته اتفاقًا منفصلًا مع المكسيك تسعى كندا للانضمام إليه:”إما أن نبرم اتفاقًا جديدًا، وإما أن نعود إلى ما قبل نافتا”.