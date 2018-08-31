ارتفاع الذهب وسط مخاوف من أطول موجة خسائر شهرية

ارتفع الذهب 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولار للأوقية، وذلك بعد أن وصل يوم الخميس إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولار للأوقية.

ويتخوف المستثمرون من المخاطر الناشئة عن النزاع التجاري المستمر، لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ العام 2013.

كما انخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي، فيما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1212.80 دولار للأوقية.

كما ارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.61 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1.4% مسجلًا 978.62 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 983.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% إلى 793.70 دولار للأوقية.