للفوز بجائزة كبيرة.. شخصان يلجآن للخداع في مسابقة للحمام

المصدر: أ ف ب

حاول صينيّان أن يغشّا في سباق طويل للحَمام للفوز بجائز قيمتها 125 ألف يورو .

وركب الصينيان القطار السريع مع طيورهما لتبلغ خطّ الوصول قبل غيرها، لكن الأمر لم ينطلِ على الحكّام.

وأعلنت لجنة الحكّام فوز الحمامات الأربع المملوكة لهذين الشخصين بالجوائز الأولى، ليكسبا بذلك مبلغًا يزيد عن مليون يوان (125 ألف يورو)، بحسب صحيفة “ليغل ديلي”.

وبعد ذلك ارتاب الحكّام، لأن الوقت الذي وصلت به الحمامات الأربع كان قصيرًا جدًا مقارنة مع ما هو معتاد.

ولما لاحظ الرجلان أنه تم كشفهما، حاولا إخفاء فعلتهما بقتل الحمامات الأربع وهي كلّها أكبر من السنّ المناسب لهذه السباقات، وتخلّيا عن الجائزة، لكن السلطات أوقفتهما.

وأصدر القضاء حكمًا بسجنهما ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال، إضافة إلى غرامة بقيمة ثلاثين ألف يوان (3800 يورو) لأحدهما، وعشرين ألف يوان للثاني.

وسباقات الحمام منتشرة جدًا في الصين، ولاسيما في صفوف المسنّين، ويمكن للحمام أن يطير بسرعة مئة كيلومتر في الساعة إن كان الريح مواتيًا.