أحلام مهاجمة منتقدي وزنها الزائد: أنا مش فيل (فيديو)

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام عن غضبها من تعليق جمهورها على شكلها في الحقيقة، والذي يؤكدون من خلاله أنها أنحف بكثير عن الشكل الذي تظهر فيه على الشاشة.

ونشرت أحلام مقطع فيديو لها، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، وهي تجلس في السيارة بجوار زوجها، أثناء تواجدهما في باريس، قائلة: “كل ما حد يشوفني يقولي أنتي على الحقيقة وايد ضعيفة.. خلاص ما حدا عاد يقولي هالكلمة.. ليش أنتوا شايفيني فيل يعني؟.. أنا حلوة وسمبتيك”.

وتابعت: “نحن حاليًا متجهون إلى بيتنا العجيب والجميل في باريس، هو بيتنا حلو عشان إحنا فيه بس.. وأكلنا أكل وايد جميل اليوم”.

وطلبت أحلام من زوجها شراء سيارة رينج روفر مكشوفة لها، لكي تستمتع بقيادتها في شوارع باريس، خاصة أنهما أصبحا يمتلكان منزلًا جديدًا هناك.