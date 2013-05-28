فنانات العرب يشاركن في كان بأزيائهن

فنانات العرب يشاركن في كان بأزيائهن

فنانات العرب يشاركن في كان بأزيائهن

الفنانة مايا دياب ظهرت في مهرجان كان بفستان أبيض تتداخل معه الخيوط الفضية مصمم من قماش على هيئة شبكة.

إرم - (خاص)

 

تتنافس الفنانات العربيات في الظهور بمهرجان "كان" السينمائي الدولي ، ولكن للأسف فإن هذا الظهور هو ظهور استعراضي وليس مشاركة فنية .

 

ومن ابرز المشاركات في المهرجان هذا العام مايا دياب التي ظهرت بفستان ملفت ، يظهر أكثر مما يخفي . 

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