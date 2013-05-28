فنانات العرب يشاركن في كان بأزيائهن

إرم - (خاص)
تتنافس الفنانات العربيات في الظهور بمهرجان "كان" السينمائي الدولي ، ولكن للأسف فإن هذا الظهور هو ظهور استعراضي وليس مشاركة فنية .
ومن ابرز المشاركات في المهرجان هذا العام مايا دياب التي ظهرت بفستان ملفت ، يظهر أكثر مما يخفي .
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الفنانة مايا دياب ظهرت في مهرجان كان بفستان أبيض تتداخل معه الخيوط الفضية مصمم من قماش على هيئة شبكة.
إرم - (خاص)
تتنافس الفنانات العربيات في الظهور بمهرجان "كان" السينمائي الدولي ، ولكن للأسف فإن هذا الظهور هو ظهور استعراضي وليس مشاركة فنية .
ومن ابرز المشاركات في المهرجان هذا العام مايا دياب التي ظهرت بفستان ملفت ، يظهر أكثر مما يخفي .