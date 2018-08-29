المحامي: سعد لمجرد لم يغتصب الفتاة بل “كان برضاها”

نفى جون فديدا محامي المطرب المغربي سعد لمجرد، ما وصفها بالشائعات الواردة حول تهمة “الاغتصاب” التي تقدمت بها مواطنة فرنسية بحقه، مؤكدًا أنها كانت “علاقة جنسية رضائية”.

وخرج المحامي فديدا، عن صمته، حيث أكد لوسائل الإعلام الفرنسية؛ حقيقة ما تردد على مسامع متتبعي قضية “سعد لمجرد” والتي على إثرها حُبس يوم الأحد المنصرم، إثر شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية موجهة له تهمة الاغتصاب مع التعنيف والضرب المبرح، الأمر الذي استنكره محاميه بشدة ، مشددًا على أن كل ما في الأمر علاقة حميمية بالتراضي.

وكشف المحامي أن موكله تعرّف على الفتاة المشتكية في أحد الملاهي الليلية بمدينة “سان تروبيه” الفرنسية قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه دون وجود أي دليل على استعماله العنف أثناء علاقته الجنسية معها”.

وتم إخلاء سبيل “لمجرد” بكفالة مالية ضخمة تقدّر بـ 150 ألف يورو، الثلاثاء، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، أو التعرض للفتاة المشتكية.