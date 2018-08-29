متاجر “بيم” المقربة من أردوغان ترفع الأسعار في تركيا مع استمرار تراجع الليرة

أعلنت سلسلة متاجر” بيم” للسلع الاستهلاكية الأكبر في تركيا زيادة أسعار 350 منتجًا دفعة واحدة، تزامنًا مع تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

وجاء في بيان أعلنته السلسلة عن زيادة في سعر 350 منتجًا بنسب تتراوح ما بين 25 و30 في المائة، بسبب ارتفاع العملات الأجنبية تجاه الليرة التركية إضافة إلى صعود معدل التضخم.

وسلسلة متاجر “بيم” تأسست في عام 1995 من قبل ياسين القاضي، وجنيد زابسو، وعزيز زابسو، وكوركوت أوزال، ومصطفى طوبباش وجميعهم مقربون من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

من جهة أخرى قال معهد الإحصاءات التركي الحكومي اليوم، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع تسعة في المئة عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009. ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.