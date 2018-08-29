الذهب يرتفع لكن توقعات رفع الفائدة تكبح السوق‎

حدّ ارتفاع الدولار توقعًا لصعود أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من التراجع الحاد لأسعار الذهب.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.3%عند 1204.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ العاشر من أغسطس/ آب عند 1214.28 دولار أمس الثلاثاء، لكنها أغلقت منخفضة 0.8 % مع صعود سندات الخزانة الأمريكية بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1210.60 دولار للأوقية.

تراجع الذهب نحو 7.5 % هذا العام وسط نزاعات تجارية عالمية وأزمة في العملة التركية مع تحول المستثمرين على نحو متزايد صوب الدولار، وارتفعت الفضة 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 14.73 دولار.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي شيونج لتداول الذهب في هونج كونج “الأسعار انتعشت لكن البيع (يوم الثلاثاء) يظهر أن لا أحد يرغب في ملاحقة المعدن فوق 1210 دولارات، ستكون هناك زيادات لسعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول وديسمبر /كانون الأول، وهو ما يثقل كاهل الذهب”.

وصعد البلاتين 1% إلى 793.20 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.2 % إلى 943.18 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 956 دولارًا يوم الثلاثاء.