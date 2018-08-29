“مايكروسوفت” تحول تسجيلاتك وفيديوهاتك لنصوص مكتوبة

كشفت شركة “مايكروسوفت” عن ميزة جديدة لمستخدمي خدمتها للتخزين السحابي OneDrive for Business لقطاع الأعمال، وهي تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل التسجيلات الصوتية والفيديوهات، وإضافة وصف نصي مكتوب إليها.

ومع هذه الميزة الجديدة، سيمكن للمشتركين في خدمة “مايكروسوفت” أن يقوموا بالبحث عن أي ملف يرغبون في إيجاده من خلال البحث بنص مكتوب ويكون متطابقًا مع الكلام المنطوق داخل تلك التسجيلات، وبذلك سيكون بإمكانهم الوصول بسهولة إلى ملفاتهم في حال تذكروا جملة أو كلمة مميزة ذُكرت بداخلها.

وقد يسهل ذلك كثيرًا على المشتغلين بقطاع الأعمال أن يصلوا إلى ملفاتهم الصوتية الخاصة بتسجيلات الاجتماعات في حساباتهم على ون درايف، من خلال البحث بكلمات محددة مثل تقارير الأرباح الفصلية أو النتائج السنوية للشركة.

ولم تعلن الشركة الموعد المحدد لإطلاق تلك الميزة الجديدة، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك قبل فعاليات المؤتمر السنوي Ignite الخاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي الشهر المقبل.