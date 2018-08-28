هل ارتدت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني النقاب؟ (صورة)

فاجأت “الفاشينيستا” السعودية سارة الودعاني متابعيها على مواقع التوصل الاجتماعي، بصورة لها في الشارع وهي ترتدي النقاب.

ونشرت الودعاني الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقة: “راحة”، ما أثار دهشة وحيرة متابعيها، بشأن حقيقة ارتدائها للنقاب بشكل دائم، فيما رجح البعض أنها فعلت ذلك للتخفي من جمهورها أثناء التسوق، من أجل مزيد من الحرية.

وما زاد من حيرة متابعيها أن سارة الودعاني لم ترد على تساؤلات متابعيها بشأن سبب ظهورها بالنقاب، واكتفت بالصمت التام، ما أثار تساؤلًا بشأن اعتزالها عالم “السوشيال ميديا” وارتدائها النقاب بشكل دائم.

يذكر أن سارة الودعاني هي “فاشينيستا” سعودية متخصصة في المكياج، وقدمت عدة أعمال فنية حصلت خلالها على جوائز محلية وعربية، كما اشتركت بعدة معارض فنية في باريس ولندن وحققت نجاحات كبيرة على الصعيد العالمي.