سوريا.. منتجو الدراما يطالبون الحكومة بإبعاد صناعتهم عن وزارة الإعلام

طالب منتجو الدراما السورية، رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، بإبعاد صناعتهم عن وزارة الإعلام بعدما صدر قرار بتحويل بعض الجوانب المتعلقة بالدراما وبعملية الإنتاج، إلى وزارة الإعلام بعدما كانت تتبع لجنة صناعة السينما.

وناشد عدد كبير من المنتجين، في طلب قدموه إلى رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، “دعم هذه الصناعة والعدول عن قرار نقل بعض الصلاحيات المهمة في لجنة صناعة السينما والتلفزيون، إلى وزارة الإعلام وعدم إدخال الإنتاج وإصدار الشهادات في روتين دوائر الدولة”.

واعتبروا أن “وزارة الإعلام تقوم بمهمة الرقابة والموافقة على النصوص وعلى الأشرطة”، مؤكدين على أن “العدول عن القرار سيسهم في نجاح عملهم واستمراره في سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار”.

ولفت المنتجون إلى أنهم “شركات قطاع خاص عملوا على حماية هذه الصناعة خلال الأزمة السورية”، مطالبين “بإبقائها تابعة لوزارة الصناعة لأنها تمزج عدة مدخلات ليخرج منها منتج يعتمد على الخيال لذلك هي لاعلاقة لها بالإعلام”.

يشار إلى أن الدراما السورية عانت خلال سنوات الحرب من ناحية الكم والنوع، إضافة إلى مشكلات التسويق التي اعتبرها المنتجون “جزءًا من حالة الحصار الذي وقع على سوريا”، على حد تعبيرهم.