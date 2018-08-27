تقدم في محادثات “نافتا” بين أمريكا والمكسيك وكندا

توصلت كل من المكسيك والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، المعروف باسم “نافتا“.

وكشف الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الكندي للعودة إلى محادثات نافتا؛ بهدف الانتهاء من المفاوضات الثلاثية التي انطلقت قبل نحو عام.

إلى ذلك، صرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، اليوم الإثنين، أن “التفاؤل المستمر الذي يبديه شركاء كندا في اتفاق نافتا هو أمر مشجع”، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل التفاوض من أجل إبرام اتفاق، لكنها لن توقع اتفاقًا جديدًا ما لم يكن في صالحها.

وأضاف بأن “التقدم الحاصل بين المكسيك والولايات المتحدة مطلب ضروري لأي اتفاق نافتا جديد. نحن على اتصال دائم بشركائنا في المفاوضات وسنواصل العمل صوب تحديث نافتا. لن نوقع اتفاق نافتا جديدًا ما لم يكن جيدًا لكندا وجيدًا للطبقة الوسطى. توقيع كندا شرط ضروري.”

يذكر أن كندا غابت عن معظم الجولة الأحدث من مباحثات نافتا، بينما عكفت المكسيك والولايات المتحدة على تسوية القضايا الثنائية العالقة بينهما.