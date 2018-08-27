والد سعد لمجرد يعلّق على اعتقال نجله في اعتداء جنسي جديد

قال الفنان المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد المجرد، إن “اعتقال ابني مجددًا بتهمة الاعتداء الجنسي أحدث صدمة كبيرة في صفوف عائلته ومقربيه”.

وأضاف في تصريح لـ “إرم نيوز”، أن المعلومات المتوفرة تؤكد اعتقال سعد على ذمة التحقيق، منذ صباح أمس الأحد، في مركز الدرك في “سان تروبيه”، وذلك بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضدّه تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا”.

واستطرد البشير عبدو متحدثًا بنبرة حزينة: “لا ندري هل هذا الاعتقال مُدبّر، أم أنه نتيجة طيش الشباب؟”.

وتم تمديد الحراسة النظرية 24 ساعة بحق الفنان لمجرد المعتقل على ذمة الاشتباه باغتصاب، اليوم الإثنين، بالمحطة الشهيرة سان تروبيز بالكوت دازور، حسب ما أعلنته السلطات القضائية الفرنسية.

وقالت النيابة العامة في مدينة “دراغينيان”، الأحد: إن توقيف المجرد، الملاحق أصلًا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناءً على شكوى رفعتها ضدّه امرأة تتهمه فيها بارتكاب “أفعال ينطبق عليها الاغتصاب“.

وأضافت أن المجرّد (33 عامًا) أوقف في مقر الدرك في غاسين- سان- تروبيه على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

يذكر أن الفنان المغربي سعد المجرد ملاحق أصلًا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تهمة “الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة” وأودعه السجن بانتظار محاكمته.