“أيام قرطاج السينمائية” تستقبل 433 فيلمًا

قالت إدارة أيام قرطاج السينمائية، إن عدد الأفلام التي طلبت المشاركة في المسابقة الرسمية للنسخة القادمة من المهرجان بلغ 433 فيلمًا.

وقال مدير المهرجان نجيب عياد، إن الأفلام المتقدمة تنقسم إلى 123 فيلمًا طويلًا، و310 أفلام قصيرة.

وأضاف أن نسبة الأفلام التونسية من هذا العدد هي 61 فيلمًا، منها 16 فيلمًا طويلًا.

وتقام الدورة التاسعة والعشرون من أيام قرطاج السينمائية، في الفترة من الثالث إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، التي افتتحت رسميًا في وقت سابق من هذا العام، بحسب وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء.

وأشار عياد إلى أنه من المتوقع أن تستقر إدارة المهرجان على اختيار الأفلام التي ستتنافس على جوائز الدورة الجديدة، بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري، بالنسبة للأفلام المتقدمة من الخارج، وبحلول العاشر من سبتمبر/أيلول بالنسبة للأفلام التونسية.

وبجانب المسابقات الرسمية، يشمل المهرجان أربعة أقسام موازية هي: (سينما العالم) و(تحت المجهر) و(نظرة على السينما التونسية) و(السينما الواعدة).

وتحتفي الدورة التاسعة والعشرون من المهرجان بأربعة دول، هي: الهند والبرازيل والعراق والسنغال.

ويعد مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي تأسس العام 1966، من أعرق المهرجانات السينمائية في القارة الأفريقية.