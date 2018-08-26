فقدان الاتصال مع سعد لمجرد.. هل اعتقل مجددًا؟

نشر موقع ” ميديابار” الفرنسي اليوم الأحد خبرًا ألمح فيه إلى اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، لكن لأسباب لا علاقة لها بقضيته مع لورا بريول.

ورغم أن لمجرد غائب عن مواقع التواصل الاجتماعي، منذ يومين، إلا أن الموقع تحفظ على الخبر، لأنه لم يصدر أي نفي أو تأكيد من الشرطة أو القضاء الفرنسي.

ونفى والد لمجرد عبر موقع “شوف تيفي” المغربي علمه بالخبر الذي نشره الموقع الفرنسي، لكنه أشار إلى فشل محاولات التواصل معه من خلال هاتفه الخاص، متمنيًا في الوقت نفسه أن يكون بخير.

في الوقت ذاته، نشر الإعلامي سيمو بن بشير تغريدة اليوم عبر “تويتر” قال فيها إن لمجرد اعتقل مجدداً في “سانت تروبي” بسبب ضرب فتاة جديدة وهو تحت تأثير المخدرات.

القبض على سعد #لمجرد من جديد في سانت تروبي بسبب ضرب فتاة جديدة تحت تأثير #المخدرات — Simo Benbachir (@Simobb_) August 26, 2018

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الفرنسية حول اعتقال أو اختفاء الفنان المغربي سعد لمجرد.

يشار إلى أن لمجرد لا يزال متابعًا في قضية الاغتصاب لفتاة فرنسية، لكن السلطات أطلقت سراحه بشكل مؤقت، في حين لم يصدر بخصوص القضية حكم نهائي، ولم يحدد تاريخ الجلسة بسبب العطلة القضائية في فرنسا.