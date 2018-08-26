أكرم حسني يكشف سر نجاح “البدلة” وأعماله المقبلة

قال الفنان المصري أكرم حسني المشهور بشخصية “سيد أبوحفيظة”، إنه توقع نجاح فيلمه الجديد “البدلة”، الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بسبب وجود الفنان تامر حسني في دور البطولة.

وأضاف حسني في تصريح لـ “إرم نيوز” أن “تامر حسني يتمتع بجماهيرية ضخمة في الوطن العربي، وخفيف الدم ما جعله محبوبًا بهذا الشكل”.

وتابع بقوله: “فكرة أن يكون هناك دويتو بيني وبين تامر حسني لا أمانعها، لكن دائمًا العمل ومضمونه يفرض نفسه، مستشهدًا بمسلسل “ريح المدام”، الذي ظهر خلاله وجود كيمياء خاصة بينه وبين أحمد فهمي، وظن الجميع حينها أنه سيشكل ثنائيًا معه.

وأردف حسني: “بعد تقديمي لهذا المسلسل مع الفنان أحمد فهمي توقع الجميع أن يكون هناك فريق عمل بيني وبينه خاصة أننا قدمنا تجربة أخرى سابقة وهي فيلم (كلب بلدي)، لكن حفاظًا على نجاح العملين قررت أن أقدم عملاً مع فريق عمل مختلف، خاصة أنني مازلت في بداية مشواري التمثيلي ومازلت أكتسب خبرات مختلفة”.

وأكمل قائلًا: “بعد فيلم البدلة قررت أن تكون خطتي الفترة المقبلة من خلال السينما ثم الدراما، حيث إنني لم أستقر حتى الآن على وجودي في رمضان بمسلسل تلفزيوني العام المقبل”.

وأنهى حسني حديثه قائلًا: “لن أقدم برنامجًا تلفزيونيًا خلال الفترة المقبلة، وفي حالة عودتي سيكون بشخصية جديدة ومختلفة عن أبوحفيظة، وهذا أمر غير سهل لذلك لن تكون عودتي لكرسي المذيع خلال فترة قريبة”.