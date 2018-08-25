“الإسلامي العراقي” يعلن دعم العبادي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة

أعلن الحزب “الإسلامي العراقي”، وهو من الأحزاب السنية البارزة، عن دعمه لترشيح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، لولاية ثانية على رأس الحكومة المقبلة.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للحزب إياد السامرائي، في بيان صدر عنه، السبت، قال فيه، “ننظر لتحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء، كمشروع مستقبل لا لشخص العبادي”.

وأضاف السامرائي، أنه “سبق وأن طالبت العبادي بالمحافظة على وحدة تحالف النصر كما طلب منا”، معتبرًا أنه “ينبغي أن يكون التحالف محورًا لجمع الآخرين، ونحن معه ما دام متحدًا كمشروع للمستقبل ولا نقبل بتفككه”.

ولم يشارك الحزب الإسلامي ككيان سياسي في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، لكن الحزب خوّل أعضاءه للمشاركة في الانتخابات والترشيح مع الكتل التي يحددونها، وأبرزهم سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق.