الراقصة دينا تظهر بالحجاب وتغمس يدها في “طبق الدم”

احتفلت الفنانة الاستعراضية المصرية دينا بعيد الأضحى المبارك بذبح الأضحية وسط أسرتها عقب صلاة العيد.

ونشرت دينا عبر حسابها على إنستغرام، فيديو ظهرت فيه مرتدية الحجاب، ثم غمست يديها فى دماء الأضحية، قائلة، “حيقول عليا مفترية”، مهنئة جمهورها بالعيد، بالقول،”عيد سعيد عليكم ويارب أيامكم كلها أعياد”.

يذكر أن من أبرز العادات التي توارثها المصريون في عيد الأضحى، هي وضع اليد في دم الأضحية، وأعاد مؤرخون تبرك المصريين بدم الذبائح إلى العصور الفرعونية لما كانت تمثله من قدسية لديهم، فيما تحدث آخرون عن أنها ترتبط بالعصر الفاطمي، إذ كان يتم تلطيخ الملابس والمنازل بالدماء (كف اليد بأكمله)، منعًا للحسد والشرور، فيما امتد الأمر حاليًا إلى السيارات.

ومن بين الأساطير المرتبطة بهذه العادة أنها تعالج العقيمة، بمجرد المرور فوق هذه الدماء، بل قيل قديمًا إنه يفك “المربوط” أي معالجة من يجد صعوبة أو عجزًا في الممارسة الجنسية، وكذلك “يصرف الجن”، إذ يبعد الشيطان وعين الحاسد، وفقًا لمعتقدات منتشرة بين المصريين.

وهناك من ربط بين هذه العادة والعقيدة اليهودية، منذ تحول نهر النيل إلى دم في عهد سيدنا موسى عليه السلام، وآيات خروج بني إسرائيل من مصر، أو كما نُقل عن العهد القديم.