فنان تشكيلي مغربي ينوي حرق كل أعماله

أعلن الفنان التشكيلي المغربي مصطفى النافي، عن نيته حرق جميع أعماله التشكيلية مساء الإثنين، على شاطئ المهدية بالساحل المغربي.

وقال النافي في تدوينة سابقة له، إنه “يفكّر بصفة جدية باعتزال الرسم التشكيلي” ، دون أن يوضّح الأسباب.

وأكد مصدر مقرب من النافي لـ “إرم نيوز” على أنّ “الأخير يعتبر الفنانين في المغرب ضحايا المحسوبية والمحاباة ، وهو ما جعله يقدم على هذه الحركة الرمزيّة”.

ويعد النافي من أبرز الفنانين التشكيليين المغاربة، وهو يمتاز بشكل خاص باعتماد اللون الأسود في معظم لوحاته.

و سبق للرسام المغربي أن خاض اعتصامًا مفتوحًا في أيار/مايو 2013، احتجاجًا على ما اعتبره “إقصاء ممنهجًا من طرف لوبيات قسم الفنون التشكيلية بمديرية الفنون”.

إلى ذلك، انطلقت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إثناء مصطفى النافي عن قراره، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من متابعيه، عن نيّتهم التدخل لوقف “هذه الجريمة في حق الفن التشكيلي المغربي”، حسب تعبيرهم.