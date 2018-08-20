ولادات ووفيات في صفوف الحجاج المغاربة

سجَّلت بعثة الحجاج المغاربة وفيات وولادات، للموسم الحالي، بمكة المكرَّمة في السعودية، وفق ما أعلن رئيس البعثة الطبية المغربية.

وأكد رئيس البعثة عبدالرحيم الشعيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: سجل أربع حالات وفاة طبيعية لحجاج من كبار السن، وحالة ولادة واحدة، وثلاث عمليات جراحية، إضافة إلى إجراء 17 ألف فحص طبي لفائدة أكثر من نصف الحجاج، البالغ عددهم حوالي 32 ألف حاج وحاجة.

وأشار المسؤول عن الطاقم الطبي المغربي، إلى أن طاقم البعثة المتكون من 75 إطارًا، منهم 34 طبيبًا يعمل -أيضًا- على مواكبة الحالات الطارئة من خلال مراكزه الصحية (أربعة مراكز للبعثة المدنية ومركزان للبعثة العسكرية وسيارتا إسعاف)، ويقوم من خلال فريقه المتنقل بجولات على المستشفيات السعودية؛ لمواكبة الحالات التي ترد إليها من الحجاج المغاربة .

يذكر أن الوضع الصحي للحجاج المغاربة، مطمئن، ولم يتم معاينة أي حالات مرضية مستعصية أو خطيرة لحدود الساعة .