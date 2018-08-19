البرق ينقذ حياة بحار من الغرق في تونس

تسبب البرق في إنقاذ بحار تونسي، انقلب به زورقه في عرض البحر، بالقرب من سواحل ولاية صفاقس، وفق ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود في حديث لإذاعة “الديوان” المحلية، إن “عددًا من البحارة علقوا، ليلة أمس، في عرض البحر؛ بسبب التغير الكبير غير المتوقع في حالة الطقس؛ الأمر الذي تسبب في انقلاب بعض المراكب الصغيرة”.

وأفاد الشهود بأنه “تم إنقاذ بحار انقلب زورقه في البحر، من قبل بحار آخر كان على متن مركبه، بعد أن لمحه صدفة؛ نتيجة لمعان ضوء البرق في السماء”.

وشهدت سواحل ولاية صفاقس في تونس، مساء السبت، هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة، فضلًا عن هبوب رياح قوية؛ تسببت في خسائر مادية، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق كثيرة؛ بسبب سقوط عدد من الأعمدة الكهربائية.

وتمثلت الخسائر المادية أيضًا في سقوط عدد كبير من الأسوار، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون واللوز، وتحطم بعض مراكب الصيد، وسقوط أعمدة الهاتف، وفق شهادة الشهود.