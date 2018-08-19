انخفاض كبير لاحتياطي الأردن من العملات الأجنبية

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني ،اليوم الأحد، انخفاض احتياطي العملات الأجنبية 12.8 % في نهاية تموز/يوليو الماضي إلى 10.68 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2017.

وكانت قيمة الاحتياطي الأجنبي للمملكة في نهاية عام 2017 نحو 12.25 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبًا منذ بداية عام 2016 بفعل تباطؤ تحويلات المغتربين وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وبالإضافة إلى الدين العام المتزايد، تفاقمت الصعوبات الاقتصادية في الأردن بفعل انخفاض الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبية، وهو ما دفع الأردن إلى الاقتراض بكثافة سواء من الخارج أو من البنوك المحلية.

وعاش الأردن سنواتٍ من عدم الاستقرار على حدوده، بما فيها سنوات الحرب في العراق وسوريا والصراع في الضفة الغربية المحتلة. كما يستضيف الأردن ما يقرب من 700 ألف لاجئ سوري.

وقد أضرَّت الأزمة الإقليمية باقتصاد الأردن الفقير في الموارد الطبيعية. ويبلغ معدل البطالة في الأردن 18.4 في المئة وفقًا للإحصاءات الحكومية.