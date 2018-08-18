تصرف غريب من مطلوب خطير بعد القبض عليه (فيديو)

أدى مجرم مصنف على أنه خطير، رقصة “كيكي” الشهيرة، رغم إلقاء السلطات الأمنية القبض عليه، مستغلًا فرصة تصويره.

واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالية المجرم برازن أنطوان ميمس، والذي وُضع على لائحة أكثر 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة، بعد ارتكابه جريمتي قتل متعمد، في منطقة “كوليدج بارك” في ولاية جورجيا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فاجأ ميمس الحراسة المشددة التي رافقته لسيارة شرطة بمطار ميشيغان، عندما بدأ رقصة “كيكي” الشهيرة، وأداء شكل القلب بيده، والتظاهر بقيادة سيارة، بمجرد رؤية طاقم التصوير في المطار.

ولكن يبدو أن مسؤولي الأمن لم يستمتعوا بالعرض وأمروه بركوب السيارة، حيث قال أحدهم: “الأمر بدا وكأنه مزحة لميمس، لقد قتل شخصين في حفل في مارس الماضي”.